Karol Rabenda, gdański radny klubu PiS, wiceministrem aktywów państwowych? Bielan: - Tak, to jest przesądzone

Adam Bielan potwierdził, że proponowane stanowisko ministerialne Karola Rabendy jest elementem rozmów o formalnym poszerzeniu Zjednoczonej Prawicy o Partię Republikańską, w poniedziałek 6 września w programie Sedno Sprawy Radia Plus.

Adam Bielan ujawnił, że obecny szef Stowarzyszenia „Republikanie” i gdański radny przewidziany jest w miejsce odchodzącego z rządu Zbigniewa Gryglasa z Partii Republikańskiej, wyjaśniając niuanse procesu zjednoczeniowego grupy byłych działaczy partii Porozumienie Jarosława Gowina i Partii Republikańskiej.

– Pan Karol Rabenda, myślę że już wkrótce minister, jest szefem stowarzyszenia, natomiast pani Monika Baran jest prezesem Republikanów. Wiceminister, chociaż często tytułujemy wiceministrów tytułem ministra. Tak, wiceminister aktywów państwowych. Tak, to jest przesądzone. To jest decyzja, która zapadła przede wszystkim w naszym gronie. My podejmujemy takie decyzje personalne kolektywnie, w przeciwieństwie do Jarosława Gowina, który miał zwyczaj podejmować decyzje samodzielnie, w taki sposób autorytarny - mówił dopytywany o szczegóły Bielan dodając że liderzy środowisk zwrócili się z takim wnioskiem do lidera całej Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera Jacka Sasina oraz premiera Mateusza Morawieckiego.