Kalinowo. Mężczyzna szedł drogą ekspresową. Został ukarany za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym

- 43-letni pieszy stwarzał zagrożenie na drodze. Pojazdy musiały go omijać, żeby nie doprowadzić do potrącenia. Policjanci powstrzymali go od dalszej wędrówki. Mężczyzna tłumaczył, że pomylił drogi do domu i nie zdawał sobie sprawy, że może stwarzać zagrożenie. Ta „pomyłka” będzie go sporo kosztowała. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 520 złotych - dodała policjantka.