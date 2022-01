Kadra reprezentacji Polski w piłce ręcznej na mistrzostwa Europy wciąż się zmienia. Ośmiu zawodników z pozytywnymi testami na covid-19

Reprezentacja Polski na mistrzostwa Europy 2022 w piłce ręcznej

Rafał Przybylski i Dawid Dawydzik jako pierwsi usłyszeli, że nie zagrają na mistrzostwach Europy w piłce ręcznej. Dwaj nasi reprezentanci, tak jak i ich koledzy oraz sztab szkoleniowy, regularnie poddawani są testom na covid-19. W ich przypadku wyniki były pozytywne i sportowcy zostali w środę, 12 stycznia w kraju. Nie były to jednak jedyne złe wieści. Już po przylocie do Bratysławy testy zostały powtórzone i tym razem aż pięciu reprezentantów Polski otrzymało pozytywne wyniki. Byli to Adam Morawski, Piotr Chrapkowski, Jan Czuwara, Kacper Adamski i Damian Przytuła.

- Zawodnicy czują się dobrze i przechodzą zakażenie bezobjawowo. Zgodnie z procedurą Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej wyżej wymienieni reprezentanci zostali poddani izolacji - informuje Związek Piłki Ręcznej w Polsce.