Kacper Ziemiński: Po treningu czuję się spełniony. Mam zachowany wewnętrzny spokój, po prostu jestem szczęśliwszym człowiekiem

Dlaczego w wieku 26 lat porzucił pan żeglarstwo?

Było kilka powodów tej decyzji. Odsunięcie się od zawodowego sportu po igrzyskach w Rio de Janeiro było już wcześniej zaplanowane. W 2013 roku założyłem już rodzinę i życie poza domem ponad 280 dni w roku, nie widząc swojego syna i żony, było dla mnie bardzo trudne. Omijały mnie najfajniejsze momenty rodzinne. Dodatkowo to był również czas, abym dołączył do rodzinnego biznesu, co ostatecznie się okazało bardzo dobrym „ostatnim” momentem. Nie pomagały mi też niewyleczone kontuzje, z którymi się cały czas borykałem. Generalnie żeglarstwo to bardzo ciężki sport, na który trzeba poświęcić, tak jak i w innych dyscyplinach sporo czasu. Mówię tutaj głównie o wyjazdach, ponieważ nie można trenować tego sportu (w Polsce - przyp.) w warunkach zimowych. Uważam, że to był dobry dla mnie czas na odejście, choć wiadomo, że były chwile zwątpienia, ale ta „druga strona życia” również bardzo mi się spodobała. Ja należałem do grupy sportowców, którzy podświadomie się bardzo stresowali przed zawodami. Teraz również się denerwuję, ale nie można tego porównać do stresu, który towarzyszył mi podczas startów, na które czasami przygotowywałem się od pół do roku.