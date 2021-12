Kacper Sezonienko przedłużył umowę z Lechią Gdańsk. Kontrakt napastnika będzie obowiązywać do czerwca 2025 roku

Kacper Sezonienko na dłużej w Lechii Gdańsk

Przedłużenie kontraktu z młodym napastnikiem wcale nie było sprawą oczywistą. Zakusy na perspektywicznego piłkarza miały kluby spoza PKO Ekstraklasy. Sam zawodnik postanowił jednak zostać w Gdańsku.

– Pierwszą umowę z Lechią podpisywałem 2,5 roku temu. Sumiennie pracowałem i cierpliwie czekałem na swoją szansę. Nawet wtedy, gdy poszedłem na roczne wypożyczenie do II-ligowej Bytovii nie wątpiłem w to, że dostanę okazję pokazania się w Lechii. W obecnym sezonie dostałem sporo szans od trenera Kaczmarka i mam nadzieję, że je wykorzystuję. Ciężko pracuję, by nadal stawać się lepszym piłkarzem. Bardzo dużo zawdzięczam klubowi i wszystkim, którzy pomagają mi w moim rozwoju, dlatego nawet przez myśl mi nie przeszło, bym miał teraz odejść i szukać szczęścia gdzie indziej. Będę robił wszystko, by grać z Lechią o wysokie cele – powiedział Kacper Sezonienko.