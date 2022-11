Kabina akustyczna pomaga w koncentracji uczniom i nauczycielom. Szkoła w Pruszczu Gdańskim ma już dwa takie pomieszczenia

Miejsce do indywidualnej pracy w ciszy

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim jest szkołą, poszukującą ciekawych, nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań. Nauczyciele starają się wprowadzać edukacyjne, nowości techniczne, które można wykorzystać w pracy z każdym uczniem a szczególnie z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Takim pomysłem jest kabina akustyczna. Obecnie w szkole znajdują się dwie kabiny akustyczne, w których uczniowie mogą wyciszyć się i spokojnie pracować pod kierunkiem nauczyciela. Pierwsza z nich została do użytku w marcu 2022 roku, w październiku na terenie szkoły stanęła kolejna, co jest dowodem na to, że jest to trafiony pomysł!