Juvenia Białystok zdominowała ostatni dzień mistrzostw Polski w short tracku w gdańskiej hali Olivia ZDJĘCIA

Faworytką do złota w finale na 1000 metrów była Natalia Maliszewska (ŁKS Juvenia Białystok), która w piątkowych eliminacjach najszybciej pokonała kilometr. W niedzielne przedpołudnie 27-latka z Podlasia nawiązała do świetnych przejazdach dzień i dwa dni wcześniej. Maliszewska wygrała w półfinale, a w biegu medalowym, dzięki atakowi na pozycję liderującej Kamili Stormowskiej (GKS Stoczniowiec Gdańsk) na ostatnim okrążeniu, finiszowała jako pierwsza i tym samym sięgnęła po kolejne złoto podczas tego weekendu. Druga – podobnie jak przed rokiem – była Gabriela Topolska (Juvenia), a trzecia Nikola Mazur (Stoczniowiec).

W finale bardzo długo prowadziły Stormowska z Mazur, ale doświadczone łyżwiarki Juvenii idealnie w czasie zaatakowały, wyprzedzając reprezentantki Stoczniowca.

- Średnio jestem zadowolona ze swoich występów. Z drugiej strony to już były takie zawody "na dojechanie", bo jednak ważniejsze zawody, czyli mistrzostwa świata w Seulu, były tydzień wcześniej. Rywalizujemy na linii Gdańsk - Białystok, ale także między sobą, między kadrowiczami. Na co dzień razem trenujemy i te biegi mają często, tak myślę, wymiar treningowy - powiedziała nam Nikola Mazur. - Dla mnie to był bardzo dobry sezon, można powiedzieć, że z życiowymi wynikami, bo jeszcze nigdy nie byłam tak wysoko na mistrzostwach Europy, Pucharach Świata i mistrzostwach świata. Jestem szóstą zawodniczką globu wśród sprinterek. Z tego jestem zadowolona. Teraz przede mną chwila odpoczynku, ale też nadrabianie zaległości, które mam na uczelni - dodała studentka Uniwersytetu Gdańskiego.