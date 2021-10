Jubileuszowy X Hubertus Baranus w Maciejówce w Opaleniu. Gonitwy za lisem rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych ZDJĘCIA Krystyna Paszkowska

45 amazonek oraz jeźdźców przyjechało do Gospodarstwa Agroturystycznego Maciejówka w Opaleniu w gminie Gniew w sobotę, 10.10.2021 r. Po raz pierwszy w opaleńskim hubertusie uczestniczyli konni z Rancza w dolinie z pobliskich Brodów Pomorskich. Najdłuższą trasę do pokonania mieli uczestnicy, którzy do Opalenia dotarli aż z odległego Białegostoku. Gonitwy za lisem, a dokładniej za lisią kitą przyczepioną do ramienia ubiegłorocznego zdobywcy tego trofeum, rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych: dorośli, juniorzy i juniorzy młodsi.