Joga na plaży w Brzeźnie. Ci ludzie zdecydowali się na poranne zajęcia jogi nad morzem. Zobaczcie zdjęcia! Maciej Karcz

Nadmorska przestrzeń to idealne miejsce do wielu sportowych aktywności. Jogging, spacery czy pływanie to jedne z wielu pospolitych zajęć. W sobotni poranek na plaży w gdańskim Brzeźnie grupa ludzi zdecydowała się na coś bardziej nietypowego. O czym mowa? Chodzi o wspólne zajęcia jogi. Świeże powietrze oraz urzekający widok zatoki zachęca niejednego do aktywności nad morzem, jak widać, sympatyków jogi również! Zajęcia, które miały miejsce w sobotę 6 sierpnia (2022 r.), zostały zorganizowane przez działaczy stowarzyszenia "Otwarte klatki". Zobaczcie zdjęcia z porannych aktywności na plaży w Brzeźnie!