Joanna Senyszyn i Marek Rutka w Gdyni przedstawili plan pomocy dla przedsiębiorców

Według posła Lewicy, Marka Rutki, odwoływanie się w każdej dotychczasowej tarczy antykryzysowej do kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to złe rozwiązanie, jak zauważa, każdy kto rejestrował kiedykolwiek działalność gospodarczą wie, że w toku prowadzenia działalności, jej profil się zmienia, a nie wszyscy przedsiębiorcy aktualizują kody PKD.

- Niestety każda tarcza antykryzysowa odwołuje się do kodów PKD, to nie jest dobre rozwiązanie, nie wszyscy przedsiębiorcy aktualizowali kody PKD, w związku z tym, prowadząc 10 czy 20 lat swoją działalność, nie łapią się na poszczególne tarcze antykryzysowe. Administracja finansowa i administracja skarbowa mają bardzo szczegółowe dane dotyczące profilu działalności firmy, w związku z tym selekcja i dobór przedsiębiorców do tych tarcz nie powinna opierać się na PKD, które jest tylko danymi statystycznymi, a nie rzeczywistym profilem działalności firmy - mówił Marek Rutka.