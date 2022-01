Joanna Racewicz: nowa fryzura. Jak wygląda? Zdjęcie po metamorfozie

Joanna Racewicz jest jedną z najbardziej rozpoznawanych dziennikarek Polsatu. Nie tylko regularnie pojawia się przed kamerami, ale także aktywnie działa w sieci. Nie boi się przedstawiać swojego zdania w tematach, które wywołują sporą dyskusję. Tak było w momencie, w którym zaszczepiła syna przeciw COVID-19. Gdy otrzymała sporo negatywnych komentarzy, postanowiła na nie publicznie odpowiedzieć.

„Joanna Racewicz w ogniu krytyki po zaszczepieniu syna”- czytam tytuły w kilku portalach. Pochlebia mi uwaga, a próbkę „krytyki” zamieszczam obok. Z podkreśleniem szczególnie ulubionej przeze mnie argumentacji. Przecież to ona jest prawdziwym DNA krytyki, prawda? Czy jestem zdruzgotana? NIE. Przyparta do muru siłą przekazu? TEŻ NIE. Zaskoczona impetem? NIEKONIECZNIE. Raczej smutna i zażenowana poziomem wiedzy i rozmiarami „spiskowej” propagandy. O nienawiści już nawet nie mówię. Nie, nie oswoję się z hejtem i życzeniami śmierci. Jeśli autor ma odwagę życzyć mi „zdychania w męczarniach” - niech zmierzy się z życzeniami powrotu do zdrowia, które - tego jestem pewna - na pewno od Was dostanie. Bądźcie zdrowi.