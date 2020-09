Jesienna ramówka 2020 w TVN, Polsat i TVP? Jakie programy i seriale zobaczymy we wrześniu w telewizji? Sprawdź, co warto oglądać!

Na przełomie sierpnia i września w stacjach telewizyjnych TVN, Polsat i TVP zagości jesienna ramówka. Na antenę powrócą znane i kultowe produkcje takie jak „Kuchenne rewolucje”, „Dancing with the Stars” czy „Rolnik szuka żony”. Co więcej, od września widzowie będą mogli oglądać kontynuację swoich ulubionych seriali - „Barw szczęścia”, „Pierwszej miłości” czy hitowej produkcji TVN, która wraca po latach - „Usta, usta”. Co znajdziemy w jesiennym repertuarze poszczególnych stacji? Sprawdźcie niżej!

Jesienna ramówka 2020: TVN, Polsat, TVP Już jesienią na antenie TVN, Polsat i TVP pojawią się zarówno nowe programy, jak i te, które kilka lat temu zniknęły z wizji. Będziemy mieli szansę także oglądać kontynuację naszych ulubionych seriali czy programów rozrywkowych. Zapowiedzi jakich produkcji znajdziemy w jesiennej ramówce poszczególnych stacji? Co warto oglądać od września? Sprawdź poniżej! JESIENNA RAMÓWKA W TVN. Jakie programy pojawią się na antenie od września? Ostateczną jesienną ramówkę TVN poznamy dopiero w październiku. Jednakże kilka dni temu TVN zapowiedziało kilka nowości, które czekają na ich widzów. Oto one! Nowe seriale i programy rozrywkowe Jeszcze pod koniec sierpnia zostaną wyemitowane nowe odcinki: "Na Wspólnej" ,

teleturnieju "Milionerzy"

serialu "Chyłka-Kasacja" , który powstał w oparciu o powieść Remigiusza Mroza.

, który powstał w oparciu o powieść Remigiusza Mroza. Jak zwykle, we wtorki po godz. 22 można będzie zasiąść przed telewizorem i poznać nowych gości słynnego dziennikarza, Kuby Wojewódzkiego. We wrześniowe środy rozpocznie się emisja słynnego programu prowadzonego przez Joannę Krupę - "Top Model". Czwartkowe wieczory urozmaicą nam "Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler. W piątkowe i sobotnie wieczory na łamach stacji TVN zostaną wyemitowane filmy fabularne. Natomiast w niedzielę o godz. 18:00 na ekranie pojawi się ostatni sezon programu "36'6", a już dwie godziny później - "Masterchef". Od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 widzowie będą mieli szansę poznać nowe historie w programie "Ukryta prawda". SERIALOWY HIT SEZONU! Prawdziwą sensacją tegorocznej jesiennej ramówki TVN jest powrót - po dziewięciu latach przerwy - serialu "Usta Usta". Odcinki czwartego sezonu emitowane będą w niedzielę. W serialu ponownie spotkamy się z Pawłem Wilczakiem, Sonią Bohosiewicz, Wojciechem Mecwaldowskim, Marcinem Pierchuciem i Magdaleną Popławską. Na ekranie zabraknie jedynie Magdaleny Różczki, ponieważ jej postać zmarła w poprzednim sezonie. Programy informacyjne W kwestii programów informacyjnych dużych zmian nie będzie. Tradycyjnie o godz. 16:00 ukażą się "Fakty po południu", a już trzy godziny później - "Fakty". Po wieczornym wydaniu "Faktów" na widzów czekać będzie program "Uwaga! Koronawirus", w którym podawane są aktualne informacje na temat bieżącego stanu zachorowań na COVID-19. TVN nie zapomniał o najmłodszych Tym razem nie zapomniano także o najmłodszych widzach stacji. Pod koniec września - 27.09 - na antenie TVN zadebiutuje kreskówka "Kosmiczny wykop". Akcja bajki rozgrywa się na planecie Spaceball, na której pojawi się sam Robert Lewandowski. Kreskówka emitowana będzie w niedzielę o godz. 13:15 i 13:35. Jak wspomnieliśmy wyżej, jesienna ramówka stacji zostanie zaktualizowana w październiku. Być może wtedy do oferty TVN dołączą już dawno zapowiadane produkcje - "Lego Masters" czy wznowienie słynnej "BrzydUli". JESIENNA RAMÓWKA 2020 POLSAT. Co zobaczymy w nowym sezonie? W pierwszym spocie zapowiadającym jesienną ramówkę mogliśmy się spotkać z bohaterami znanych już programów i seriali. Co czeka widzów Polsatu od 1 września? Najlepsza rozrywka, której dostarczą im kolejne edycje ulubionych programów, seriali, a także audycje informacyjne i sportowe. Programy rozrywkowe Już jesienią po raz kolejny spotkamy się z Karoliną Gilon - prowadzącą randkowe reality show "Love Island. Wyspa miłości" i sportowy program "Ninja Warrior Polska". W tym ostatnim towarzyszą jej Jerzy Milewski i Łukasz Jurkowski. Na antenie po raz 15. pojawi się także Katarzyna Dowbor", która w programie "Nasz nowy dom" będzie odmieniać życie kolejnych rodzin. Od września będziemy mieli szansę oglądać także co tydzień "Kabaret na żywo. Klinika Skeczów Męczących". Jesienią w Polsacie będziemy mogli oglądać ulubione programy rozrywkowe. Mowa m.in. o "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Seriale stare i nowe Już niebawem zostaną wyemitowane kolejne odcinki serialu "Pierwsza miłość". Wtedy też obejrzymy Danutę Stenkę w nowym serialu "Bez skrupułów". Podaje się, że pod koniec sierpnia nastąpi emisja premierowego odcinka słynnych "Gliniarzy". Programy informacyjne Nie zapominajmy, że Polsat to także rzetelne informacje z Polski i świata. "Wydarzenia" poprowadzi Dorota Gawryluk. JESIENNA RAMÓWKA W TVP Telewizja Polska również przygotowała coś dla swoich widzów. Kontynuowane będą kultowe produkcje TVP, a także programy rozrywkowe, które podbiły serca tysięcy oglądających! TVP1 - jesienne propozycje Na antenie TVP1 nastąpi emisja takich seriali jak "Komisarz Alex", "Ojciec Mateusz" czy "Klan". Niezmiennie od lat, o godz. 17:00 będziemy mogli zasiąść przed telewizorami i obejrzeć "Teleexpress", dzięki któremu dowiemy się, co w trawie piszczy. Codziennie o godz. 19:30 na antenie TVP1 pojawią się "Wiadomości". We wrześniu premierę będzie miał także nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 13 września. TVP2 - co oglądać od września? Telewizja Polska zapowiedziała powrót swoich sztandarowych produkcji serialowych. Mowa m.in. o "Barwach szczęścia", "M jak miłość" czy "Na dobre i na złe". Pierwszy z ww. pojawił się na antenie stacji już 19 sierpnia w TVP2. Natomiast znana produkcja z Mostowiakami w roli głównej zapowiadana jest na poniedziałek, 7 września o godz. 20:55 w TVP2. Jeśli chodzi o "Na dobre i na złe" to serial ten wróci na wizję już 2 września 2020 roku. Co więcej, codziennie w godzinach porannych będzie można oglądać znany program śniadaniowy - "Pytanie na śniadanie". Dla wszystkich łaknących rozrywki również coś się znajdzie, bowiem na antenie TVP2 pojawiać się będą m.in. "Familiada", "Koło fortuny", a także "Szansa na sukces". Premierę będzie miał także XI sezon "Voice of Poland". Co ciekawe, w przypadku tego ostatniego programu - zmienił się skład jury. Czego możemy się spodziewać?