Jego majątek to 200 mld dolarów! Co Jeff Bezos mógłby kupić i zrobić w Polsce i na Pomorzu za swoją fortunę? Kliknij i sprawdź!

Jeff Bezos, szef i założyciel Amazona stał się pierwszym miliarderem, który przebił granice 200 mld dolarów majątku! Gdyby udało się spieniężyć jego majątek i zamienić go na złotówki warty byłby prawie 800 mld zł. Co można by za takie pieniądze zrobić lub kupić? Całe województwo! A także... KLIKNIJ W GALERIĘ I SPRAWDŹ!Zbudować 65 Portów Centralnych w Gdańsku po 12 mld zł?Kupić cały majątek państwowy na terenie województwa pomorskiego?Wybudować 53 autostrady A1? To też, ale co jeszcze?

