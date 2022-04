Jednorazowe odszkodowanie z ZUS będzie wyższe. Świadczeniobiorcy otrzymają 1133 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu OPRAC.: Kamil Kusier

Przemyslaw Swiderski

Ubezpieczony pracownik, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ma prawo do jednorazowego odszkodowania. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 1 kwietnia za każdy procent takiego uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaci 1133 zł. W porównaniu do poprzedniej stawki to wzrost o 100 zł.