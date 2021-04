Jedną z jej ikon dostał Jan Paweł II. Gdyńska ikonopisarka potrzebuje pomocy w walce z mukowiscydozą. Jak pomóc?

- To było niesamowite - wspomina Marta Chrzan. - Nie spodziewałam się, że będę mogła wręczyć ją osobiście, ale któryś ze znajomych się uparł. Dostałam odpowiedź z Watykany, że wręczenie osobiście jest możliwe. Wcześniej pisałam prośbę o przesłanie zdjęć ikony Matki Bożej Kazańskiej, która była u Ojca Świętego, i którą przekazał do cerkwi w Rosji. Ojciec Święty, choć chciał, to nigdy nie dotarł do Rosji. Ikona była u niego na komódce przez 11 lat. Sekretarz Ojca Świętego przesłał mi zdjęcia i błogosławieństwo. Deska którą wybrała, była większa od oryginału tylko o 2 mm. Byliśmy w Rzymie już w sobotę 29 stycznia. 30 stycznia mój telefon rano zadzwonił. Kobiecy głos powiedział mi: "Pani prosiła o spotkanie z papieżem, proszę być rano przed Bramą Spiżową". Byliśmy zdziwieni, bo mieliśmy być na audiencji generalnej u papieża 2 lutego. Zaprowadzono nas do apartamentów papieskich. Ojciec Święty już w tamtym czasie nie mówił. Pobłogosławił nas, pogładził mnie po twarzy. Z 1 na 2 lutego Ojciec Święty trafił do szpitala i nie było jednak tej audiencji, na której mieliśmy być. Gdyby nie to, że byliśmy tam kilka dni wcześniej, nie mielibyśmy takiej możliwości. Okazało się, że to była ostatnia audiencja prywatna u Ojca Świętego. Po jego śmierci dostałam wiadomość z Watykanu, że papież bardzo się cieszył z tej ikony. Dopiero po jakimś czasie zdałam sobie sprawę, że uczestniczyłam w czymś naprawdę wielkim - opowiada.