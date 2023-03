Jarmark Wielkanocny w Bytowie już w kwietniu. Wystawcy mają ponad dwa tygodnie na zgłoszenia

Jarmark Wielkanocny w Bytowie. Kiedy się zaczyna? Trwają zapisy dla wystawców

Urzędnicy w Bytowie zapraszają artystów i rękodzielników do zgłoszenia udziału w tegorocznej edycji Jarmarku Wielkanocnego. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Urzędu Miejskiego w Bytowie (adres: ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów) podpisanej karty zgłoszenia, którą można pobrać TUTAJ.

Dokument musi dotrzeć do adresata do czwartku, 30 marca 2023 r. do godz. 15.00. Można skorzystać z poczty tradycyjnej, ale wówczas decyduje data wpływu lub poczty elektronicznej ([email protected]) z załączonym skanem lub zdjęciem podpisanej karty. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokument dostarczyć do urzędników także osobiście. Złożony podpis na karcie zgłoszenia jest potwierdzeniem przyjęcia zasad regulaminu wydarzenia.

Co ważne, stanowiska podczas Jarmarku Wielkanocnego w Bytowie będą udostępnione bezpłatnie, jednak ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje więc kolejność zgłoszeń. W momencie wyczerpania puli miejsc przyjmowane będą tylko zgłoszenia wystawców, którzy posiadają własny namiot.