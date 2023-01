Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku w liczbach. Ponad 700 tysięcy odwiedzających, dwa razy większa przestrzeń

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. Edycja 2022 pobiła kolejne rekordy

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku był największy w swojej ponad 20-letniej historii. Zajął przestrzeń wynoszącą ok. 16 000 m2 powierzchni. To dwa razy więcej w stosunku do poprzedniego roku. Rozmiar ten można porównać do dwóch boisk piłki nożnej.