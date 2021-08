Jakub Szymański, płotkarz SKLA Sopot: Zaczynam bieganie przez wyższe płotki. Coraz wyższe są także kolejne wyzwania

Jesteś w trakcie niesamowitego sezonu, owocnego w medale. Jak to wszystko przyjmujesz? Jak to wszystko odbierasz?

Generalnie jestem bardzo zaskoczony. Wiadomo, że medal na mistrzostwach świata jest spełnieniem najskrytszych marzeń. W Europie troszkę zabrakło szczęścia (z czasem 13,43 Jakub Szymański zajął czwarte miejsce na mistrzostwach Europy U-20 w Tallinie - przyp.). Cieszę się, że tak to wyszło, bo dzięki temu czwartemu miejscu mogłem nabyć doświadczeń, które pozwoliły zdobyć medal na docelowej imprezie sezonu.

W Nairobi ten sam czas, co w Tallinie dał ci trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Jak się czułeś w Afryce? To przecież inna strefa geograficzna, inna kultura...

Inna wysokość (1700 metrów n.p.m. - przyp.). To ma wpływ najbardziej na długodystansowców. Na mnie to jednak nie wpłynęło. Ja się po prostu czułem bardzo dobrze. Moje odczucia są generalnie bardzo przyjemne. Ludzie tam są niezwykle mili. Kultura też mi się podobała. Mógłbym tam wrócić.