Jakie są najpopularniejsze filmy w Polsce? Lubimy oglądać to, co już znamy. TOP 10 ulubionych filmów Polaków

TOP 10 ulubionych filmów Polaków Maja Czech

Zbliżają się walentynki, a więc nadszedł czas na... filmy o miłości. Każdy ma swój ulubiony, który za każdym razem doprowadza go do łez wzruszenia. W kinach co roku pojawiają się nowe produkcje, które mają rozbić bank w środku lutego, jednak okazuje się, że najbardziej lubimy to, co już znamy. Oto TOP 10 ukochanych filmów Polaków. Znasz je wszystkie?