Jak wygląda medytacja z koniem? Kto może spróbować? Poznajcie Ewę Mazur i jej towarzysza Orme | zDJĘCIA

Jak Orme trafił do Ewy Mazur?

Orme jest konikiem polskim. To hodowla tabunowa Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Koń wychowywał się w Puszczy Białowieskiej, w otoczeniu przyrody. W pewnym momencie trafił do Ewy Mazur, która zdradziła nam, jak stała się jego właścicielką.

- Zadzwoniła do mnie koleżanka, która powiedziała, że ma dla mnie konia. Schwytali go w lesie i za pozwoleniem hodowcy, szukali dla niego nowego właściciela. Tak trafił do mnie i aktualnie mieszka w stadninie. - powiedziała Ewa.

Gdy Orme trafił do Ewy, ta od samego początku zaczęła go trenować do pomagania ludziom. Po pewnym czasie szkolenie dobiegło końca. Od tego momentu wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do właścicielki czworonoga, mogą wziąć udział w niezwykłej aktywności – medytacji z koniem. Dzięki temu można zaobserwować, jak myśli oraz przekonania, wpływają na naszą rzeczywistość.