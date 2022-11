Jak własnoręcznie ozdobić choinkę na Boże Narodzenie? Przepis na aniołka i gwiazdkę ze słomy. Galeria zdjęć

Ozdoby na choinkę na Boże Narodzenie. Jak je zrobić?

Dla tych, którzy nie mają zdolności manualnych, ale chcieliby, żeby ich drzewko świąteczne było ozdobione w słomiane elementy, zachęcamy do wykonania gwiazdeczki - chyba najprostszej ozdoby. Warto spróbować i zachęcić do wspólnego wykonania całą rodzinę.

ZOBACZ TEŻ:

Prezenty do 50 zł dla dziecka. Świąteczny prezent do 50 zł dla dzieci. Tani prezent na Boże Narodzenie.Co kupić dziecku na święta? [GALERIA]

Przepis na gwiazdkę

Do wykonania gwiazdki będą potrzebne: słoma, gumka do mazania, szpilka, nożyczki, sznureczek, żelazko oraz miednica z wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń. Z pęku słomy staramy się wybierać identyczne źdźbła o długości uzależnionej od tego, jaką dużą gwiazdkę chcemy zrobić. Słomki nie mogą mieć tzw. kolanek.