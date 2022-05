Jak szaleniec jeździł po powiecie człuchowskim i demolował. Policjanci użyli kolczatki, by powstrzymać wandala przed dalszą jazdą

Zanim policjantom udało się dogonić wandala, dojechał on do Koczały, gdzie zdemolował tablicę informacyjną przed Urzędem Gminy, a następnie zawrócił i pojechał z powrotem w stronę Człuchowa. Policjanci próbowali go wówczas zatrzymać, jednak mężczyzna nie reagował na sygnały błyskowe i dźwiękowe. Zamiast tego zajeżdżał policjantom drogę i jechał całą szerokością drogi z dużą prędkością. Jeden z policjantów niemal nie został rozjechany, gdy dawał kierowcy znaki tarczą do zatrzymywania pojazdów!