Jak powstaje chleb? Tak od kulis wygląda proces produkcji u Pellowskiego w Gdańsku. WIDEO

Jak powstaje chleb? - reportaż Dziennika Bałtyckiego

- Proces technologiczny produkcji pieczywa można prowadzić na różne sposoby. W naszej firmie produkuje się je na kwasach chlebowych, na podmodach. Sam kwas chlebowy, żeby go wyprowadzić od zaczątku do pełnego kwasu, potrzebuje 74 godzin - powiedział właściciel "Piekarnia-Cukiernia Pellowski", Grzegorz Pellowski.

"Piekarnia-Cukiernia Pellowski” - historia

- Firma, która nazwę swoją wywodzi od nazwiska Pellowski, w tym roku świętuje 101. urodziny. Wszystko zaczęło się w Wejherowie w 1922 roku, kiedy dziadek Stanisław, po wojnie, kupił i uruchomił pierwszą piekarnię na ulicy Świętego Jacka, dla swojego syna Józefa - opowiadał Grzegorz Pellowski.

Grzegorz Pellowski urodził się w Gdańsku w 1956 roku, rok po swojej siostrze. Oboje wychowywali się od dziecka najpierw w piekarniach, w których pracował ojciec, a później - we własnej. Gdy uczęszczali do szkoły, po zajęciach wykonywali w zakładzie proste prace, jak układanie bochenków lub bułek w koszach. Z wiekiem obowiązków im przybywało. Wakacje ograniczały się do dwóch, trzech tygodni spędzanych u babci w Lęborku.

