Jak oszczędzać na zakupach? Sprawdzone metody na mniejsze rachunki! Co zrobić, żeby mniej wydawać?

Po pierwsze - promocje!

To najłatwiejszy sposób na zaoszczędzenie kilku złotych. Będąc na zakupach, szukajmy produktów oznaczonych czerwoną metką. Takie produkty wbrew przekonaniom niektórych nie są wadliwe, lub gorsze , niż te w regularnej cenie. Dana rzecz może kosztować mniej ze względu na wahania popytu, zmiany cen na rynku lub w wyniku specjalnych akcji promocyjnych organizowanych w sklepach. Warto przeglądać gazetki promocyjne i kupować po niższych cenach. W zależności od rodzaju zakupów, oszczędzanie na promocjach oczywiście może być mniejsze lub większe. Jednak w myśl zasady "grosz do grosza", przy okazji dużych sprawunków, ostateczna różnica w cenie będzie niebagatelna.

Bądź świadomy i zrób listę zakupów

Centra handlowe i supermarkety mają doskonale przemyślany plan skuszenia konsumentów na zakup jak największej ilości rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebują. Na chęć kupna wpływać może specjalnie zaplanowany układ sklepów, rodzaj muzyki, konkretne roznoszące się w nich zapachy itd. Świadomość tych mechanizmów to pierwszy krok, aby skutecznie się przed nimi obronić. Na przykład wiedząc, że upajający zapach świeżego pieczywa jest jedynie marketingową zagrywką, łatwiej będzie mu się oprzeć.

Kolejnym krokiem, który pomoże stanąć na przeciw sklepowym manipulacjom jest dokładna wiedza o tym, w jakim celu odwiedzamy dany sklep. Zrób listę zakupów i do koszyka pakuj wyłącznie to, co się na niej znajduje. Wcześniej warto też zrobić dokładny przegląd szafy, czy lodówki, aby nie dublować niepotrzebnie produktu, który już posiadamy.