Jak Dulska rządziła na Wybrzeżu. Narodowe Czytanie dramatu Gabrieli Zapolskiej

Prapremiera najsłynniejszej sztuki Gabrieli Zapolskiej odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie, ze Stanisławą Słubicką w roli Dulskiej. W ciągu niemal stu lat dzieło wystawiono na polskich scenach blisko dwieście razy, w tym trzykrotnie w Teatrze Wybrzeże.

Danuta dla Dulskiej

Pierwsza trójmiejska, powojenna premiera dramatu Zapolskiej to październik 1945 roku. Na scenie gdyńskiego Teatru Komedia, który był - przyjmijmy - niejako prapoczątkiem teatru na Wybrzeżu. Dulską zagrała - i przedstawienie wyreżyserowała - Wanda Jarszewska (rocznik 1888). Jak pisano: „Aktorka wyborna i w jednej osobie reżyser pełen kultury i znajomości teatru”. W „Moralności pani Dulskiej” wystąpiła ponoć w kostiumie zaprojektowanym przez miejscową firmę „Danuta”. Reklamy zaangażowanych w produkcję spektakli gdyńskich zakładów krawieckich, modystek i sklepów z futrami wypełniały wtedy programy teatralne. Wybrzeże w życiu Jarszewskiej to jedynie krótki epizod: już w 1947 roku aktorka wyjeżdża na stałe do stolicy. Nadmienić warto, że debiutowała w 1905 r. w zespole objazdowym, mając ledwie 17 lat. Niebawem zaprosił ją do Krakowa sam Ludwik Solski. W Teatrze im. Słowackiego w Krakowie zagrała ponad 300 ról.