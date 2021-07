Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 24.07.2021 r. Biało-zieloni przed szybką szansą na rewanż

W maju biało-zieloni kończyli sezon właśnie w Białymstoku. Wyniki tak się ułożyły, że nawet remis dałby podopiecznym trenera Piotra Stokowca czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie i prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji. W meczu nie brakowało kontrowersji, a w Lechii nie mogli pogodzić się z decyzjami sędziego o przyznaniu rzutu karnego Jagiellonii i nieuznaniu gola Flavio Paixao w pierwszej połowie. W samej końcówce meczu Paixao trafił do siatki rywala, ale ze spalonego i bramka też nie została uznana. Lechia przegrała 1:2 i zabrakło jednego gola, żeby zdobyć punkt i zagrać w kwalifikacjach europejskich pucharów.

- Nienawidzę przegrywać. Kontrowersyjną końcówkę sezonu, gdzie przez gruby błąd sędziego w meczu z Jagiellonią straciliśmy szansę na grę w pucharach, musiałem odchorować. Byłem wściekły, potrzebowałem ponad dwóch tygodni, żeby to strucie mi minęło. Na szczęście piłka daje tę możliwość, że można się odegrać w kolejnym meczu czy sezonie, więc teraz patrzę jedynie naprzód, na to co nasz czeka – mówił Piotr Stokowiec, trener Lechii, w wywiadzie dla „Dziennika Bałtyckiego”.