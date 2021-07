Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 24.07.2021 r. Biało-zieloni mieli dwóch bohaterów i wydarli remis [zdjęcia]

Trener Piotr Stokowiec miał nad czym myśleć przed inauguracją nowego sezonu. Dusan Kuciak to z pewnością jeden z najlepszych bramkarzy Ekstraklasy i nie raz ratował biało-zielonych w trudnych sytuacjach. To jeden z najważniejszych piłkarzy w kadrze zespołu. Kuciak był z reprezentacją Słowacji na EURO 2020, a do Lechii dołączył już w trakcie przygotowań do sezonu i zgrupowania w Gniewinie. Z kolei Alomerović mocno naciska na swojego konkurenta do miejsca w bramce, ciężko pracował w okresie przygotowawczym i z dobrej strony pokazał się w meczach sparingowych.

Stokowiec musiał dokonać wyboru. Alomerović czy Kuciak, Kuciak czy Alomerović? Ostatecznie to Serb zagrał w Białymstoku. Początek meczu w jego wykonaniu był średni. Niepewnie odbił piłkę po strzale głową Błażeja Augustyna i nie sprawiał wrażenia konkretnego w swoich poczynaniach. Z czasem się rozegrał i w drugiej połowie jego postawa była już znacznie lepsza. W końcowych minutach Alomerović został bohaterem Lechii, kiedy w fantastyczny sposób odbił piłkę na rzut rożny po precyzyjnym strzale głową Andrzeja Trubehy. Ta parada może śmiało zostać interwencją kolejki, a Zlatan w wydatny sposób przyczynił się do tego, że drużyna wraca z Podlasia do Gdańska z jednym punktem.