Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 16.05.2021 r. Europa była na wyciągnięcie ręki. Lechia zmarnowała wielką szansę [zdjęcia]

Lechia wyszła na boisku w Białymstoku, żeby walczyć o czwarte miejsce i grę w kwalifikacjach Ligi Europy. Jagiellonia rozegrała słaby sezon, ale biało-zielonym się postawiła. Gdańszczanie zdawali sobie sprawę, że nie wszystko było w ich rękach, ale sami musieli przede wszystkim wygrać, a potem czekać na wynik z Białegostoku.

- Będziemy walczyć do końca – zapowiadał przed meczem Piotr Stokowiec, trener Lechii.

Jego podopieczni jednak źle zaczęli mecz w Białymstoku. To Jagiellonia ruszyła do ataku, miała dwie sytuacje, a Dusan Kuciak obronił strzał Konrada Wrzesińskiego. W 7 minucie doszło do starcia w polu karnym Kuciaka z Bartoszem Bidą. Sędzia podyktował rzut karny, pomimo protestów gdańszczan, a jego decyzję poparł Daniel Stefański, który pełnił rolę arbitra VAR. Słowacki bramkarz biało-zielonych długo nie mógł się pogodzić z tą decyzją i nadal przekonywał, że nie faulował zawodnika „Jagi”. Arbiter jednak zdania nie zmienił, a gola strzelił Jakov Puljić. Kuciak był bliski skutecznej interwencji, ale piłka po jego rękach wpadła do siatki. Tak jak to miało miejsce w poprzednich meczach Lechia po stracie gola ruszyła do ataków i przejęła inicjatywę na boisku. Biało-zieloni mieli o co walczyć, bowiem Piast nieoczekiwanie grał słabo i przegrał pierwszą połowę z Wisłą Kraków 1:3. To oznaczało, że gdańszczanie wszystko mieli w swoich rękach. Szansę miał Maciej Gajos, ale strzelił w Xaviera Dziekońskiego. W 23 minucie po zagraniu Gajosa lobem popisał się Joseph Ceesay. Piłka leciała w kierunku bramki, ale z metra postanowił dobić ją Żarko Udovicić, ale nie dość, że był na spalonym, to jeszcze wybił futbolówkę i pozbawił swój zespół gola wyrównującego. Lechia nadal atakowała i grała naprawdę dobrze. W 31 minucie po dośrodkowaniu Udovicicia piłkę głową do siatki posłał Flavio Paixao, ale po interwencji VAR bramka została anulowana. Flavio trafił piłkę głową, ale potem futbolówka odbiła się od ręki kapitana biało-zielonych i dopiero wtedy wpadła do siatki. W efekcie po pierwszej połowie Lechia i Piast przegrywały, a ponieważ wygrywał Śląsk, to zespół z Wrocławia przesunął się na drugie miejsce w ligowej tabeli.