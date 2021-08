Jacek Pauba, prezes Torusa Wybrzeża Gdańsk: Wybraliśmy trudniejszą drogę, ale chcemy zbudować coś lepszego w Trójmieście

W jakim miejscu, organizacyjnie oraz sportowo, jest Torus Wybrzeże Gdańsk przed rozpoczęciem nowych rozgrywek w PGNiG Superlidze?

Organizacyjnie całkiem nieźle. Przede wszystkim wyszliśmy na prostą finansowo i mamy pewne zabezpieczenie. Możemy realizować cele, które przed sobą stawiamy. W tym względzie powinno być coraz lepiej. Dużo małych rzeczy usprawniamy i liczę, że dadzą one efekt w przyszłości. Sportowo mogłoby być pewnie trochę lepiej. Mamy trochę kontuzji, co nas wstrzymuje. Jesteśmy w trakcie I Memoriału Leszka Biernackiego i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest więc kilka niewiadomych. Wydawało się, że idzie wszystko w dobrym kierunku, jednak trochę drobnych urazów przeszkadza nam ze sportowej strony. Zobaczymy, czy sparingi będą w stanie zweryfikować nasz potencjał.

Ten organizacyjny spokój daje obecność sponsora tytularnego, jakim jest firma Torus. Związaliście się właśnie kolejną umową. Czy pan też tak to postrzega?

To dla nas bardzo istotne. Bez takiego partnera, sponsora tytularnego pewnie nie bylibyśmy w stanie zrealizować żadnego celu, który sobie stawiamy. Bardzo więc dziękujemy firmie Torus, że po raz kolejny nam zaufała i ta współpraca będzie kontynuowana. Czynnik finansowy w sporcie jest kluczowy. Bez tego wsparcia, szczególnie sponsora tytularnego, ciężko byłoby się realizować. Mam nadzieję, że firma Torus będzie nas wspierać jak najdłużej, bo to nam da stabilizację i bezpieczeństwo w realizowaniu długofalowych celów.