Interwencje strażaków w woj. pomorskim (14.07.2021). Śledzimy pożary, wypadki i inne nieprzewidziane sytuacje

Gdzie wzywają straż pożarną? - 14.07.2021

🌪️ BURZA ⚡ 12.07.2021 POST AKTUALIZOWANY: 22:35 ↙️ ⚠️ 22:35 Strażacy odnotowali łącznie 2️⃣4️⃣4️⃣ zgłoszeń (stan na godz. 22) - najwięcej interwencji dotyczyło zalań, powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Najwięcej zdarzeń - powiat tczewski. 22:15 Strażacy złapali na pomorzu chwilę oddechu, zaczyna się "zabawa" z zalaniami od nowa. Na chwilę obecną powiat gdański dostaje zgłoszenia w Pszczółkach i Kleszczewie, oraz działania w starogardzkim, Bilans do 21:00 - 2️⃣1️⃣8️⃣: tczewski - 47 słupski - 41 starogardzki - 23 kościerski - 21 kwidzyński - 15 wejherowski 15 Swarożyn p. tczewski ul. Wyzwolenia. Magazyny logistyczne Polo Market przelał się zbiornik retencyjny, zalało częściowo magazyny - trwa pompowanie wody ze zbiornika przy pomocy pompy wysokiej wydajności. 19:50 Bilans wyjazdów pomorskich strażaków rośnie lawinowo, meldunek z 19:00. Łączna ilość interwencji w województwie to 1️⃣7️⃣7️⃣: tczewski - 45 słupski - 32 starogardzki - 21, kościerski - 16, kwidzyński - 15. Działania polegają głównie na usuwaniu konarów drzew i pompowaniu wody z zalanych ulic piwnic, lokali usługowych i garaży, brak poszkodowanych. W miejscowości Kamionka powiat starogardzki został częściowo uszkodzony dach spadły dachówki na budynku jednorodzinnym. Rakowiec powiat tczewski - uszkodzony dach, budynku jednorodzinnego spadło 20 dachówek. Czarlin powiat tczewski - linia energetyczna zerwana nad droga 91 47 km wstrzymany ruch. Kwidzyn ul Kołątaja - drzewo powalone na 3 samochody stojące na parkingu bez poszkodowanych. 18:45 Do działań ruszyli strażacy z powiatu słupskiego, zostali zadysponowani do m.in. zalanych ulic, zerwanego dachu domu na ul. Przemysłowej, zerwanej linii energetycznej na ul. Piłsudskiego. Strażacy z powiatu bytowskiego i kartuskiego również mają ręce pełne roboty. 18:25 Na chwilę obecną zgłoszenia w powiecie gdańskim się uspokoiły, ale nadchodzi drugi front burzowy od strony wschodniej na północny zachód - podaje Meteo Pomorze. Wciąż działają strażacy w powiatach starogardzkim, tczewskim i kartuskim. 17:50 Strażacy wciąż otrzymują kolejne zgłoszenia w powiatach: gdańskim, starogardzkim, tczewskim, kościerskim, kartuskim. Poniżej bilans działań strażaków do 17:00: tczewski - 37 starogardzki - 15 kościerski - 10 Informuje KW PSP Gdańsk 17:15 Gdańsk Wschód ciemno się zrobiło i myk strażacy z powiatu gdańskiego ruszyli do działań: Kaczki - Powalone drzewo, Rościszewo zalewa dom, Pręgowo - Powalone drzewo. Kolejne zgłoszenia wpływają także w tczewskim i starogardzkim. 16:40 Rakowiec p. tczewski. Kolejny zerwany dach budynku, na miejsce jadą strażacy. Pisaliśmy wcześniej: 16:10 Są już pierwsze wyjazdy strażaków do powalonych drzew w powiecie tczewskim (Pelplin i Wielki Garc - powalone drzewa, oraz zalania) i starogardzkim (Kamionka, zerwany dach budynku, Rywałd - Powalone drzewo) Więcej na temat frontu burzowego na Pomorski Alarm Pogodowy i Meteo Pomorze