Inspektor Dariusz Walichnowski nowym szefem pomorskiej policji

Nowy szef pomorskiej policji

W poniedziałek 12 lutego w sali konferencyjnej Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego komendanta. Wprowadzenia dokonał pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji inspektor Marek Boroń.

- Pan inspektor jest doświadczonym oficerem z blisko 33-letnim stażem służby w policji. Zaangażowanie pana inspektora Dariusza Walichnowskiego, posiadane kwalifikacje zawodowe, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, jak również wysoka ocena jego pracy i umiejętności kierownicze spowodowały, iż zajmował m.in. stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie, z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – wyliczył insp. Marek Boroń.

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz życzyła powodzenia nowemu komendantowi i podkreśliła, że "merytoryczne przygotowanie do wykonywania zawodu to jest coś, co powinno być oczywiste na pewnych stanowiskach". (...)