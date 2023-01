"Inkluzja" film krótkometrażowy, który podbija festiwale. O czym opowiada? Gdzie go obejrzeć? Podpowiadamy

"Inkluzja" to krótkometrażowy, niezależny film w reżyserii Marcina Makary. To przewrotna opowieść o próbie nawiązania relacji przez Zbyszka z dużo młodszą od niego Anną, kobietą, która odmieni jego życie. Zdjęcia kręcono na terenie Trójmiasta.

Producent filmowy Łukasz Byczkowski, ujawnił, że gdy zaproponowano mu współpracę, zgodził się bez chwili zawahania. Przeczuwał, że będzie to wyjątkowe dzieło.

- Kiedy reżyser Marcin Makara zaproponował mi współpracę przy tej produkcji, nie miałem wątpliwości, że będzie to dzieło wyjątkowe, więc zgodziłem się bez chwili zawahania. Razem z reżyserem nad scenariuszem pracowała, odtwórczyni głównej roli, Jagoda Janowska. Skrypt który otrzymałem, napisany także z kobiecego punktu widzenia, zwiastował, że owocem tej współpracy będzie film reprezentujący obie perspektywy – damską i męską, co bardzo mi się spodobało. To oni napisali scenariusz i to oni mieli odgrywać główne role – dla mnie jako producenta i twórcy było to pociągające. Nad ostateczną wersją scenariusza czuwał prof. dr hab. Krzysztof Kornacki. Za dźwięk w filmie odpowiedzialny był Damian Cejlowski. Bardzo się cieszę, że udało mi się go zaangażować w produkcję, bo efektem naszej współpracy – operatora i dźwiękowca – jest krystalicznie czysty i wyraźny, spotykany w zachodnich produkcjach, dźwięk. Montaż całego filmu jest efektem mojej ścisłej współpracy z reżyserem. Jednym słowem wymarzona produkcja, gdzie zaangażowanie każdego w stworzenie czegoś wyjątkowego przeniosło się na ekran.