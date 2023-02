Indoor Triathlon Gdynia 2023. Ponad 160 zawodników zmagało się w triathlonie pod dachem w Akademii Marynarki Wojennej. ZOBACZCIE ZDJĘCIA OPRAC.: Łukasz Kamasz

Na obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpoczęły się pierwsze tegoroczne zawody w ramach cyklu Indoor Triathlon Series. Ponad 160 zawodników stanęło do rywalizacji w triathlonie pod dachem. To dla nich doskonała okazja, żeby przygotowywać się do letnich startów!