Ile za nocleg w Boże Narodzenie i sylwestra w hotelach oraz pensjonatach? Drożej nad morzem, czy w górach? Ceny wzrosły wolniej niż inflacja

Odpoczynek w święta i zabawa sylwestrowa nie są tymi wydatkami, na których bardzo oszczędzamy.

- Przynajmniej w 10 lubianych przez turystów miejscowościach hotele i pensjonaty przy okazji Wigilii i sylwestra bynajmniej nie będą stały puste. Jak się bowiem okazuje w okresie od 24.12 do 26.12 oraz od 31.12 do 02.01 wynajętych jest już średnio 87 proc. miejsc noclegowych - wynika z danych portalu Booking.com. I choć w niektórych kurortach turystycznych obłożenie jest póki co mniejsze niż przed rokiem, to wszędzie przekracza 70 proc. - informują Oskar Sękowski i Bartosz Turek z HRE Investments.