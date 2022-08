Ile kosztuje cukier? Ceny cukru w Internecie w sierpniu 2022 Agnieszka Kamińska

Choć cukier w sklepach jest już bardziej dostępny niż tydzień temu, to trzeba za niego zapłacić więcej. W ciągu kilku dni w sklepach jego cena wzrosła o mniej więcej złotówkę. Towar w takiej cenie rozchodzi się błyskawicznie. Nie brakuje go za to w internetowej sprzedaży, ale tam osiąga dużo wyższe ceny. - Wielu klientów dokonało nadmiarowego zakupu. A teraz chce ubić interes i w Internecie sprzedać cukier dwa razy drożej niż w sklepie - mówią eksperci.