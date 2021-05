Ile gminy nadmorskie straciły na lockdownie? Burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska: Samorządom przez pandemię bardzo się oberwało

Gminy nadmorskie zostały bardzo źle potraktowane przez rząd. Naprawdę nie umiem powiedzieć, dlaczego jedna gmina pieniądze otrzymuje, a inna nie. Kiedy próbuję spotkać się z wojewodą, to okazuje się, że jest to niemożliwe - mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.

Jak lockdown wpłynął na sytuację firm z branży turystycznej w Pucku? Mamy firmy na krawędzi bankructwa, które jeszcze działają resztkami sił, próbują wesprzeć się pożyczkami. Ci przedsiębiorcy bardzo liczyli, że zarobią w majowy weekend. Liczą też, że zarobią podczas wakacji. Jeśli nie uda im się zrekompensować strat w lecie, to jest prawdopodobne, że upadną. Jeśli chodzi o same tylko restauracje, to można zauważyć, że podczas lockdown'u lepiej radzą sobie lokale oferujące tańsze i szybsze posiłki, bo to one najczęściej zarabiają na sprzedaży na wynos.

Restauracje oferujące serwis na bardzo wysokim poziomie, do których przed pandemią przychodzili goście, żeby posiedzieć i zjeść coś wykwintnego, mają teraz większy problem. Zainteresowanie posiłkami na wynos w ich przypadku jest mniejsze.

Z powodu pandemicznych ograniczeń ucierpiały też samorządy.

Tak, samorządom bardzo się oberwało. Zdecydowana większość wpływów do budżetu miasta pochodzi z podatku dochodowego. Jeśli mieszkańcom zmniejszyły się dochody, to mniej pieniędzy trafi do budżetu miasta. Poza tym, staraliśmy się pomagać firmom. Na przykład w pewnym okresie zwalnialiśmy z płacenia podatku od nieruchomości lub też obniżaliśmy ten podatek do 50 proc. Zwalnialiśmy też z płacenia czynszu lub obniżaliśmy czynsz, jeśli ktoś korzystał z naszego mienia komunalnego. Natomiast restauratorom zmniejszyliśmy opłatę z tytułu koncesji za alkohol. Jeśli lokal nie działał, to wiadomo, że nie sprzedawał alkoholu. Zmniejszenie wpływów do budżetu w takim miasteczku jak nasze, jest bardzo odczuwalne. Dlatego jak na zbawienie czekamy na letni sezon turystyczny. Ubiegłoroczny, wbrew oczekiwaniom, był dobry. Polacy skupili się na wypoczynku krajowym, bo pandemia była nowością, ludzie w większym stopniu jej się obawiali i nie wyjeżdżali za granicę. Myślę, że ten sezon będzie dużo gorszy, bo pojawiają się bardzo atrakcyjne oferty wyjazdu za granicę. Okazuje się, że tydzień w Grecji czy Turcji może być tańszy niż w Polsce. Do tego dochodzi gwarancja dobrej pogody. Nam w Pucku brakuje imprez sportowych i kulturalnych. Ważną imprezą będzie dla nas Zjazd Kaszubów, który ma się odbyć pod koniec sierpnia. Mam nadzieję, że do tego czasu będzie na tyle bezpiecznie pod względem sanitarnym, że będziemy mogli spotkać się w większym gronie.

Rząd ogłosił, że hotele będą mogły przyjmować gości od 8 maja, ogródki restauracyjne - od 15 maja, zaś od 29 maja będą mogły otworzyć się lokale restauracyjne. Pojawiły się różne propozycje, aby pod względem turystycznym długi majowy weekend jednak uratować. Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie zaapelowało do rządu o przesunięcie dnia ustawowo wolnego od pracy na inny termin tak, aby branża turystyczna mogła skorzystać na jakimś innym długim weekendzie. Inne gminy chcą nakłaniać turystów, aby wyjazdy na długi weekend zaplanowali sobie we wrześniu. Czy to są dobre pomysły?

Być może to jest jakieś rozwiązanie. Największy ruch turystyczny jest wtedy, gdy robi się ciepło. Po zniesieniu obostrzeń ta potrzeba wyjścia z domu czy wyjechania choćby na krótki urlop będzie bardzo duża. Wydaje się jednak, że we wrześniu możliwe będzie bardziej bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Będzie więcej zaszczepionych osób i ozdrowieńców. Może wobec tego liczba zakażeń nie będzie tak wysoka i może obostrzenia sanitarne będą lżejsze. Pamiętajmy też, że sezon turystyczny jest dłuższy, to nie jest już tylko lipiec i sierpień. We wrześniu woda w morzu jest nawet cieplejsza niż w czerwcu. Od lat obserwujemy duże zainteresowanie turystyką nadmorską właśnie we wrześniu. Dlatego może rzeczywiście warto zrobić sobie długi weekend we wrześniu.

W czasie pandemii powstał nieformalny związek nazwany Koalicją Nadmorską, do którego przystąpiło 30 gmin, w tym Puck. Zimą dość ostro wytykaliście rządowi, że wsparł górskie gminy, a nadmorskich nie. Rząd tłumaczył, że zimą turystyka koncentruje się w górach i dlatego pomógł gminom z tego rejonu Polski.

Pomysłodawcą koalicji, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, jest burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Puck bardzo szybko przyłączył się do tej inicjatywy. Gminy nadmorskie zostały bardzo źle potraktowane przez rząd. To, co się stało trzeba nazwać po imieniu – to dyskryminacja. Mówiłam o tym m.in. w Senacie. Przypomnę, że w czasie ferii zimowych rząd przekazał dwustu wybranym gminom górskim miliard złotych. To są potężne środki. A dodam tylko, że środki z tej puli były też przekazywane na rozwój infrastruktury turystycznej. Ja nie mogę znaleźć nigdzie pieniędzy na remont mola. A to też jest infrastruktura turystyczna.

Oburzające jest to, że wsparcie rządowe dostały gminy położone 500 metrów nad poziomem morza. Dlaczego od 500 metrów możemy mówić o turystyce zimowej, a poniżej już nie? Te wytyczne wymyślał ktoś, kto nie ma pojęcia o turystyce. Przecież nad morzem mamy bardzo rozwiniętą turystykę weekendową. Dotyczy to również wyjazdów na święta. W Wielkanoc i Boże Narodzenie hotele są oblegane – oczywiście mówię tu o sytuacji przed pandemią. Do tego działa u nas prężnie branża zajmująca się organizacją konferencji biznesowych. Wsparcie potrzebuje cała turystyka, nie można sobie wybierać, że w jednym rejonie Polski dajemy wsparcie, a w innym nie.

Co więcej, nasze miasto partnerskie Cieszyn, które leży powyżej 500 metrów powyżej poziomu morza, a więc spełniało kryterium, pieniędzy nie dostało. Przejrzałam listę gmin, które dostały wsparcie i są na niej takie, które nie mają ani jednego hotelu czy wyciągu narciarskiego. Czy więc możemy mówić, że wsparcie otrzymały gminy turystyczne? Mam co do tego duże wątpliwości. A co z miastami takimi jak np. Toruń, do których przyjeżdżają turyści zainteresowani zwiedzaniem i które mają mnóstwo hoteli? Dla mnie cała ta sytuacja jest skandaliczna.

Czy Puck dostał jakąkolwiek pomocą rządową w związku z pandemią? Nie. Absolutnie nic nie dostaliśmy. My jesteśmy wiecznie wykluczani. Nie dostaliśmy jeszcze ani grosza z kilku różnych rozdań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nie dostaliśmy też nic z dwóch transz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Spełniamy wszystkie wskazane kryteria merytoryczne, a i tak środków nie dostajemy. Chciałabym wiedzieć, co mam zrobić, co poprawić, żeby te środki otrzymać. Naprawdę nie umiem powiedzieć, dlaczego jedna gmina pieniądze otrzymuje, a inna nie. Kiedy próbuję spotkać się z wojewodą, to okazuje się, że jest to niemożliwe. Nawet nie można z nim porozmawiać telefonicznie.

