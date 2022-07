IHF Global Tour na Stadionie Letnim w Gdańsku. Słońce, emocje i piłka ręczna plażowa w atrakcyjnym wydaniu ZDJĘCIA

Dużo bardziej skomplikowane okazały się rozstrzygnięcia mężczyzn. Najskuteczniejsi na tym etapie byli Hiszpanie, którzy pokonali po shoot-outach Chorwatów, a następnie bez straty seta odprawili Polaków. Biało-czerwoni musieli uznać wyższość Niemców (1-2), a Chorwaci na zakończenie zmagań „w grupie” wygrali 2-0 właśnie z kadrą Niemiec. Wyrównane starcia sprawiły, że o awansie do finału decydowały detale. Ostatecznie znaleźli się w nim Niemcy i Chorwaci, a walka o brąz przypadła reprezentacjom Polski oraz Hiszpanii.

To był inauguracyjny turniej pierwszej edycji IHF Global Tour. Biało-czerwoni dzielnie walczyli, a ostatecznie najlepsi okazali się - Hiszpanki wśród kobie i Chorwacji w rywalizacji mężczyzn. Drużyny najpierw rywalizowały w systemie „każdy z każdym”, a później o zwycięstwo w turnieju i o trzecie miejsce.

W meczu o brązowy medal Chorwatki zrewanżowały się Polkom za wcześniejszą porażkę, wygrywając 2-0. W pierwszym secie biało-czerwone miały spory problem ze skutecznością. Poprawiły ją jednak w drugim, w którym do wyrównania i przedłużenia szansy na stanięcie na najniższym stopniu podium brakło niewiele. Ostatecznie brąz przypadł Chorwatkom.

- Końcówka tego meczu była niezwykle zacięta, ale zazwyczaj tak to wygląda, gdy walka jest wyrównana. Zabrakło nam chłodnej głowy. W pierwszym secie szwankowała skuteczność, ale to był nasz czwarty mecz na tym turnieju, więc myślę, że to też kwestia zmęczenia. Chciałabym pochwalić naszą obronę, bo widzieliśmy kilka akcji wybronionych z rzędu, więc zarówno bramka, jak i dziewczyny w polu zrobiły coś niesamowitego – podsumowała spotkanie Alicja Ślęzak, jedna z liderek polskiej ekipy.