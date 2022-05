Huśtawka emocji w turnieju drużyn U-10. W wojewódzkich finałach w Gdańsku chłopcy z Przechlewa przełamali dominację gospodarzy

Turniej wojewódzki "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku" Gdańsk 24.05.2022

- Grało nam się znakomicie od pierwszego meczu. Praktycznie wszystkie z nich były wygrane, poza tym finałowym. Niewiele brakowało. Jest pewien niedosyt, ale było dużo zabawy i będziemy miały wiele fajnych wspomnień. Do tego typu turniejów podchodzimy z nastawieniem, że czeka nas zabawa w super zorganizowanych zawodach. Dziewczynki czują otoczkę i są mega zadowolone z udziału - powiedziała Patrycja Salwa, trenerka dziewczęcej drużyny Flauta Gdynia.

Flauta we wtorek, 24 maja dotarła do finału wojewódzkiego turnieju "Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku" w kategorii U-10. Lepsze tego dnia na stadionie miejskim przy ul. Traugutta w Gdańsku okazały się ich rówieśniczki z AP Lotosu.

- Grałyśmy u siebie, więc było nam miło. Ciężko było się dostać do finału, bo mecze były emocjonujące. Jestem bardzo dumna z moich zawodniczek. Dały z siebie wszystko, walczyły. Jakieś nasze drobne założenia też spełniły. Zaowocowało to zwycięstwem. W nagrodę pojedziemy do Warszawy - mówiła szczęśliwa Klaudia Socha, trenerka AP Lotosu Gdańsk.