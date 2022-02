Holding Remontowa: Czas ambitnych kontraktów. Rozmowa z prezesem Adamem Ruszkowskim

Grupa Remontowa Holding wskazywana jest jako przykład sukcesu biznesowego, w konkurencyjnej branży morskiej. Do tego dochodzi wzorowa współpraca pracodawcy z pracownikami. Jak się dochodzi do takiej pozycji?

Nie ma sukcesu w biznesie bez dbałości o ludzi. Pan Prezes Piotr Soyka zawsze powtarzał: Stocznia, to ludzie! W Gdańskiej Stoczni Remontowej zawsze najbardziej liczył się człowiek, pracownik. Dlatego w firmach naszej Grupy umowy o pracę to podstawa, a pensje zawsze wypłacamy w terminie.

To buduje lojalność?

Lojalność i wzajemny szacunek. Z ludźmi trzeba pracować, ale także ich szanować. To buduje kulturę korporacyjną i sprawia, że wszystkim zależy, aby firma trwała i była coraz lepsza. A to z kolei uczy szacunku do klientów, bo nasze stocznie, to firmy usługowe. Bez klienta nie ma zamówień i przychodów, a wtedy nie ma rozwoju. Dobrze obsłużony, zadowolony klient, zawsze wraca.