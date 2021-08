Hevelka - festiwal piw rzemieślniczych w Gdańsku. Organizatorzy stawiają na ciekawe smaki i ekologię

Hevelka w Gdańsku 6-7.08.2021 r.

Po rocznej przerwie, związanej z pandemią, wraca Hevelka - festiwal piw rzemieślniczych, który nawiązuje nazwą do Jana Heweliusza. To największa impreza browarnicza w północnej Polsce. Chociaż nie jedyna. Bo w ten sposób coraz częściej promują się firmy, produkujące rzemieślnicze piwa. Ale Hevelka ma już ugruntowaną pozycję. Tym razem odbywa się po raz szósty.

Miłośnicy piwa mają w tym roku dwa dni, aby poznać nie tylko nowe smaki, ale także między innymi tajemnice warzenia tego trunku. A wszystko to przy dobrej muzyce i przekąskach z food trucków.

Organizatorzy stawiają na ekologię

Festiwal który trwa od 6 do 7 sierpnia, tym razem razem ulokował się na industrialnych terenach Doku Cesarskiego w Gdańsku. Ważnym ekologicznym akcentem Hevelki są festiwalowe szklanki. Organizatorzy zapewniają, że chcą maksymalnie wyeliminować plastik z festiwalu, dlatego każdy gość w cenie biletu otrzyma pamiątkową szklankę. Poprosili również wystawców strefy gastronomicznej o eliminację plastiku z ich stanowisk.

W sklepie Hevelki można nabyć atrakcyjne pamiątki, m. in. dedykowane szklanki festiwalowe, torby, ręczniki, skarpety, koszulki i wiele innych. Sprzedaż piwa oraz innych alkoholi odbywa się na podstawie żetonów, które można nabyć w kilku punktach na terenie festiwalu.