Handlowa Solidarność chce skrócenia godzin otwarcia sklepów. "To uzasadnione ze względu na kryzys energetyczny"

"Ruch w sklepach po godzinie 21.00 radykalnie spada. Z danych, które pozyskaliśmy, wynika, że w przypadku hipermarketów utarg między godziną 21.00 a 22.00 stanowi poniżej 1 proc. całodziennych przychodów sklepu. Z kolei w segmencie dyskontów jest to ok. 2 proc. całodziennego utargu" - wskazali związkowcy.

Związkowcy tłumaczą też, że funkcjonowanie sklepów do późnych godzin jest uciążliwe dla pracowników. Część z nich, szczególnie w małych miejscowościach bez komunikacji publicznej, ma problem z powrotem do domów.

„Docierają do nas liczne relacje pracownic sklepów, które są zmuszone w środku nocy wracać do domów na piechotę. Często mają do pokonania kilka kilometrów. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że takie nocne są zwyczajnie niebezpieczne, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy wiele samorządów, z uwagi na kryzys energetyczny ograniczyło oświetlenie ulic” - piszą związkowcy.