Grupa SPEED z kartuskiej policji kontra pirat drogowy. Pędził o 72 km/h za szybko. Mocna kara: 2500 zł i 15 punktów karnych Lucyna Puzdrowska

Kierujący peugeotem stracił prawo jazdy jadąc w obszarze zabudowanym z prędkością 122 km na godzinę.

W Hopowie 23-letni kierowca peugeota "wpadł na radar" przekraczając prędkość o o 72 km/h w obszarze zabudowanym. W tym terenie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Dla kierowcy to nie był dobry początek dnia, bo mundurowi skontrolowali go ok. godz. 8 rano.