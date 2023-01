Gruby Mielzky odpowiada na zarzuty o "Malibu Barbie", którą stworzył m.in. z Taco Hemingawyem. Ekipa club2020 nagrywała w Gdańsku

"Malibu Barbie" wywołał poruszenie. Gruby Mielzky odpowiedział na krytykę

"Malibu Barbie" to numer promujący wydawnictwo "club2020". Tytuł sugeruje nawiązanie do najsłynniejszej lalki w historii popkultury, czyli Barbie. W piosence współpracowali tacy artyści, jak Taco Hemingway, Young Leosia, Otsochodzi, OKI, Dwa Sławy, Gruby Mielzky. Nie wszystkim internautom przypadło to do gustu. W serwisie YouTube zaroiło się od nieprzychylnych komentarzy.

Gdy krytyka zaczęła nabierać na sile, Gruby Mielzky, czyli artysta, pochodzący ze Starogardu Gdańskiego, postanowił na nią zareagować. W długim komentarzu, który umieścił pod jednym z wpisów w mediach społecznościowych, podkreślił, że "nie czuł żadnego zażenowania".