Groźny wypadek w Mierzeszynie 17.01.2022 r. Cztery osoby w szpitalu Jakub Cyrzan

W poniedziałek 17 stycznia ok. godz. 12 doszło do groźnego wypadku w Mierzeszynie (gm. Trąbki Wielkie). W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały odwiezione do szpitala. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej.