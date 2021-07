Golenie ciała poprawia wyniki w sporcie wyczynowym? Powody, dla których specjaliści z niektórych dyscyplin pozbywają się owłosienia

Jacy sportowcy najczęściej się golą? Kolarze oraz pływacy! W ich przypadku pozbycie się zarostu pozwoli nadać ciału nieco lepszą aerodynamikę i opływowość. Ogolone nogi kolarza pomogą uzyskać lepszy czas przejazdu - od kilkunastu czy kilkudziesięciu sekund na 40 kilometrów. Niby niewiele, ale w odniesieniu do najbardziej wymagających wyścigów, liczących nawet 180 km – ogolenie nóg pozwala wywalczyć nawet kilka minut. Temat ten podjęli twórcy Specialized Bicycles, kanału na YouTube.

Golenie pobudza także ukrwienie naskórka i prowadzi do wzmożonego czucia skórnego, jak i „głębokiego” (proprioreceptywnego). Ma to szczególne znaczenie w sportach, w których zmienia się środowisko - np. u pływaków, gdzie tzw. czucie wody jest bardzo istotne. I nawet, jeśli są to wrażenia subiektywne, to wpływają na lepsze samopoczucie zawodników.

Na owłosionym ciele osadza się brud i zarazki, szczególnie gdy się pocimy. Co prawda, na co dzień nie jest to poważny problem, ponieważ po zakończonym treningu możemy wziąć prysznic, a po ewentualnym kontakcie z ziemią wytrzeć lub umyć zabrudzone miejsce na ciele. Problem pojawia się, gdy podczas zawodów dochodzi do zranienia skóry. W przypadku długotrwałych rozgrywek, wyścigów czy treningów istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zawodnik się przewróci, poślizgnie, a w konsekwencji dozna urazu. W ranie, w której znajdą się włosy i inne zabrudzenia, przylegające do nich w czasie wysiłku fizycznego, istnieje większe ryzyko infekcji. Dlatego warto zabezpieczyć ciało, gdyż golenie skóry ogranicza możliwości zabrudzenia ran, można je łatwiej oczyścić, a proces gojenia i regeneracji przebiega sprawniej.