Gmina Lichnowy wkrótce bez przewoźnika autobusowego? Lisebus rezygnuje. Czy ktoś go zastąpi?

Firma Lisebus z Lisewa Malborskiego jest obecnie jedynym prywatnym przewoźnikiem obsługującym gminę Lichnowy. Jednocześnie zapewnia bezpośrednie połączenie autobusowe pomiędzy Malborkiem a Tczewem, tym samym będąc istotnym środkiem transportu dla niezmotoryzowanych, którzy muszą dojechać do pracy w zakładach po drugiej stronie Wisły. Dla nich to zła wiadomość: z dniem 1 października, po blisko 20 latach kursowania, Lisebus kończy działalność.

Jak wyjaśnia firma w wydanym komunikacie, decyzja była podyktowana wieloma czynnikami.

Rosnącymi kosztami zatrudnienia oraz prowadzenia działalności, rezygnacją klientów z naszych przewozów na rzecz PKP, sytuacją demograficzną (z roku na rok coraz mniejszą liczba dzieci i młodzieży), wprowadzeniem darmowej komunikacji autobusowej w Tczewie. To wszystko przyczyniło się do braku rentowności naszych linii, do których nie jesteśmy już w stanie dokładać. Bardzo dziękujemy za zaufanie, którym Państwo nas obdarzyliście – można przeczytać w komunikacie Lisebusa.