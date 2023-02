Gmina Lichnowy. Mieszkańcy boją się fetoru. Wójt nie zgodził się na kompostownię

Mieszkańcy Lichnów wystraszyli się kompostowni już w 2019 roku

O dużej kompostowni, która miałaby powstać na obrzeżach Lichnów, mówi się od początku 2019 roku. Lokalna firma wystąpiła wówczas do wójta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji, na którą składałoby się m.in. z 10 hal tunelowych (czyli otwartych z dwóch stron), w których rocznie przetwarzano by ok. 75 tys. ton odpadów organicznych na kompost w ilości od 30 tys. do 52,5 tys. ton. W całości byłby wykorzystywany na potrzeby gospodarstwa rolnego mającego ok. 600 hektarów upraw w powiatach malborskim, nowodworskim i gdańskim. Według tamtych szacunków, odpady do kompostowni miałoby zwozić ok. 50 ciężarówek dziennie.

Samo wszczęcie postępowania administracyjnego przez wójta, który występował do innych instytucji o opinie, się wydłużało. W międzyczasie w 2021 roku inwestor zmienił swój zamysł. Zasadnicza różnica polega na tym, że zamiast tuneli mówi się o 8 boksach membranowych, czyli przykrytych po to, żeby wody opadowe nie dostawały się do środka. W ciągu doby odpady miałoby zwozić 25 ciężarówek, czyli o połowę mniej niż w pierwotnej wersji. W skali roku instalacja przetwarzałaby ok. 40 tys. ton odpadów organicznych na ok. 20 tys. ton nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin.