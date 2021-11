Gmina Kościerzyna. Znaleziono tajemnicze zwierzę. Zdjęcia budzą grozę

Gmina Kościerzyna. Znaleziono dziwne zwierzę

Na dziwne zwierzę natknął się nasz czytelnik ok. godz. 7 w Rybakach w gm. Kościerzyna. Jadąc samochodem, zauważył, że coś leży na drodze. W pierwszej chwili pomyślał, że to człowiek.

- Zatrzymałem się, aby sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, jednak kiedy podszedłem bliżej, to nie kryję, że ogarnęło mnie zdziwienie, bo to, co znalazłem na drodze, nie przypominało żadnego znanego mi zwierzęcia — relacjonuje czytelnik.

Dziwny stwór musiał wcześniej zostać potrącony przez samochód. Leżał na głównej drodze. O pomoc w wyjaśnieniu zagadki zwróciliśmy się do powiatowego lekarza weterynarii Krzysztofa Kwiatkowskiego i leśniczego Zdobysława Czarnowskiego. Z dostępnych zdjęć trudno jest im określić, co to może być.

- W pierwszym spojrzeniu pomyślałem, że to wilk, jednak patrząc na jego głowę, to widać już, że to nie pysk wilka. - mówi Krzysztof Kwiatkowski. - Możliwe, że to krzyżówka wilka z psem. Wiemy, że wilki przebywają w lasach powiatu kościerskiego. Zwierzę wygląda naprawdę osobliwie. Myślę, że odpowiedź na pytanie co to jest, mogłyby dać badania DNA. Dla naukowców z pewnością byłoby to ciekawe zagadnienie. Zdecydowanie nie chciałbym spotkać tego zwierzęcia, będąc samemu w lesie.

Zdobysław Czarnowski, leśniczy leśnictwa Podrąbiona od lat obserwuje różne leśne zwierzęta. Jednak tego sfotografowanego przez czytelnika również nigdy wcześniej nie widział.