Gmina Dziemiany. Podczas prac rolniczych zginął mężczyzna. Został wciągnięty przez maszynę. Zginął na miejscu

W związku z tym zdarzeniem został zatrzymany 35-latek, który prowadził maszynę. Miał on 0,55 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jednak po przesłuchaniu przez prokuratora, mężczyzna został zwolniony. Ustalono, że 61-latek sam podszedł zbyt blisko urządzenia, w wyniku czego został przez nie wciągnięty.

Niestety, to już kolejny wypadek podczas prac polowych w ostatnich dniach. Wczoraj do podobnego zdarzenia doszło w Starym Barkoczynie. Mężczyzna potknął się i wpadł na maszynę do rozrzucania siana. Na szczęście przeżył. Z urazem twarzoczaszki trafił do szpitala.