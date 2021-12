Gmina Człuchów: wyłudzali pieniądze na biedne dzieci. Z samorządu dostali prawie 20 tys. zł

Stypendium socjalne Człuchów

Na trop szajki wpadli urzędnicy z gminy Człuchów. Weryfikowali przedstawione do wypłaty stypendiów socjalnych faktury i rachunki na zakup przedmiotów przyznawanych rodzinom w trudnej sytuacji finansowej.

To program stypendialny, jaki od wielu lat działa na terenie gminy. Kryterium jest jedno – dochód w wysokości nie więcej niż 528 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie. To uprawnia do otrzymania pomocy w wysokości 900 zł na cztery miesiące. Kwota jest wypłacana dwa razy w roku.